Gerade erst entspannt sich die Lage nach dem Hochwasser an Rhein und Mosel - da warnen Experten: Der Hochwasserschutz muss in Deutschland und vielen anderen Regionen der Welt erheblich erweitert werden. Denn Überschwemmungen wird es in Zukunft immer häufiger geben.

In einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung heißt es, ohne Verbesserungen wie Deichausbau, veränderte Baustandards oder Siedlungenverlagerungen werde die Zahl der von Hochwasser und Überschwemmungen betroffenen Menschen deutlich steigen.



Veränderte Regenfälle als Folge der globalen Erwärmung führten an vielen Orten der Welt zu einem deutlich erhöhten Risiko von Überschwemmungen. Schon heute gehörten solche Fluten zu den häufigsten und verheerendsten Naturkatastrophen, heißt es in der Studie.



In Deutschland könnte sich die Zahl der betroffenen Menschen demnach bis in die 2040-er Jahre versiebenfachen.



"Wir waren überrascht, dass selbst in hoch entwickelten Ländern mit guter Infrastruktur der Anpassungsbedarf so groß ist", erklärte PIK-Experte Anders Levermann. In Asien, Afrika und Südamerika wäre der prozentuale Anstieg ohne zusätzliche Investitionen zwar deutlich niedriger, aber dafür sind dort wesentlich mehr Menschen bedroht. Die Zahl der betroffenen Einwohner würde sich der im Fachblatt "Science Advances" veröffentlichten Untersuchung zufolge etwa in Asien von heute 70 Millionen auf 156 Millionen mehr als verdoppeln. In Südamerika stiege die Zahl demnach von sechs auf zwölf Millionen, in Afrika von 25 auf 34 Millionen.



Die Wissenschaftler haben die Entwicklungen von Flüssen mithilfe von Computersimulationen untersucht.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.