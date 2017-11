Extremes Wetter zwingt besonders Menschen aus ärmeren Ländern zur Flucht – und zwar deutlich häufiger als Menschen aus reichen Staaten.

Menschen in armen Ländern hätten ein fünf Mal höheres Risiko, aufgrund von Unwettern, Stürmen oder Überschwemmungen aus ihrer Heimat vertrieben zu werden, berichtet die Hilfsorganisation Oxfam. Demnach mussten von 2008 bis 2016 im Schnitt pro Jahr rund 14 Millionen Menschen in ärmeren Ländern Schutz vor Unwettern, Stürmen und Überschwemmungen suchen, was 0,42 Prozent der Bevölkerung entspricht. In reicheren Ländern waren dagegen nur knapp eine Million Menschen im Jahr betroffen – ein Anteil von 0,08 Prozent der Bevölkerung.



Als Grundlage für die Untersuchung habe Oxfam öffentliche Daten vom Internal Displacement Monitoring Centre genutzt. Die Einrichtung sammelt weltweit Daten, wenn Menschen wegen Naturkatastrophen in die Flucht geschlagen oder vertrieben werden. Vor allem Staaten in tropischen Breiten seien betroffen, sagte Jan Kowalzig, Oxfam-Referent für Klimapolitik, im Deutschlandfunk (Audio-Link): "Dort gibt es ja sehr viele tropische Stürme, Hurrikane, Zyklone und dergleichen, die Menschen immer wieder in die Flucht treiben. Südasien, Indien zum Beispiel oder Bangladesch sind Länder, die extrem stark von sintflutartigen Regenfällen betroffen sind."



In dem Bericht nicht berücksichtigt sind längerfristige Extremwetterlagen wie Dürren und Naturkatastrophen, wie Vulkanausbrüche und Erdbeben. Auch dadurch müssten viele Menschen weltweit ihr Zuhause aufgeben. Kowalzig betonte, dass Unwetter und Dürren nicht einfach auf den Klimawandel zurückgeführt werden könnten. Wissenschaftlern zufolge steigt die Wahrscheinlichkeit von Starkregen, Trockenheit und anderen extremen Wetterlagen allerdings, wenn die Atmosphäre sich erwärmt. Deshalb verschärfe der Klimawandel nach Ansicht von Kowalzig auch Hunger und Armut.



Für die Sondierungsgespräche einer möglichen Jamaika-Koaltion und die in der nächsten Woche anstehenden Klimakonferenz in Bonn hofft der Oxfam-Referent auf konkrete Maßnahmen wie beispielsweise den Ausstieg Deutschlands aus der Kohle. "Das wäre ein erster Schritt, um den gefährlichen Klimawandel zu begrenzen", so Kowalzig. "Gleichzeitig müssen die Länder, gerade die reichen, natürlich auch mehr Unterstützung zur Verfügung stellen, damit sich die armen Länder an die klimatischen Veränderungen anpassen können."