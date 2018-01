Bei seinem Besuch in China hat der französische Präsident Macron zur Bekämpfung des Klimawandels aufgerufen.

In einer Rede in der westchinesischen Stadt Xian sprach Macron von einem Jahr des ökologischen Übergangs. Es gehe darum, Unternehmen in beiden Ländern dafür zu mobilisieren. Mit Blick auf eine europäisch-chinesische Handelskooperation betonte er, die von Peking geplante "Neue Seidenstraße" dürfe keine Einbahnstraße sein. Macron betonte, solche Verbindungen könnten nur gemeinsam genutzt werden. China plant, für umgerechnet 113 Milliarden Euro neue Straßen-, Schienen- und Seewege für den Handel zwischen Europa und Asien zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.