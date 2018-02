Der Meeresspiegel steigt wesentlich schneller an als erwartet.

Das haben Satellitenmessungen eines internationalen Forscherteams an der Universität von Colorado ergeben. Demnach könnte der durchschnittliche Wasserstand Ende des Jahrhunderts mehr als doppelt so hoch liegen wie bisher gedacht. Nachzulesen ist die Studie im Fachblatt PNAS.



Darin gehen die Forscher davon aus, dass der Meeresspiegel künftig jedes Jahr ein bisschen mehr steigen wird. In konkreten Zahlen: nicht mehr wie etwa 1993 um durchschnittlich drei, sondern im Jahr 2.100 um zehn Millimeter pro Jahr - vorausgesetzt, die gemessene Veränderungsrate der vergangenen 25 Jahre setzt sich in Zukunft so fort. Für die Küsten hätte das dramatische Folgen: Die Pegelstände lägen hier im Bezugsjahr 2.100 durchschnittllich um 65 Zentimeter höher als im Jahr 2005. Das ist mehr als doppelt so viel wie bisher gedacht.



Verantwortlich für den Anstieg des Meeresspiegels ist nach Erkenntnissen der Forscher zum einen, dass die Eisschilde an den Polen schmelzen, zum anderen die Tatsache, dass sich Wasser ausdehnt, wenn es wärmer wird. Deshalb warnen sie: Ihre Studie sei noch eine vorsichtige Schätzung, denn die Veränderungen an den Eisschilden seien besonders groß.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.