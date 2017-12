US-Präsident Trump hat wegen des massiven Kälteeinbruchs in Teilen der USA die globale Erwärmung infrage gestellt.

Trump erklärte auf Twitter, im Osten des Landes könnte es der kälteste Silvesterabend werden, der jemals registriert worden sei. Die USA könnten "ein bisschen von der guten alten Erderwärmung gebrauchen". Er forderte die Amerikaner auf, sich "warm anzuziehen".



Die derzeitige Kälte in den USA ist laut dem Physikprofessor Andreas Levermann allerdings kein Widerspruch zur globalen Erwärmung. Der Professor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagte im Deutschlandfunk: "Mittlerweile verstehen wir sogar, dass diese plötzlichen Wintereinbrüche auch von der globalen Erwärmung begünstigt werden."



In den USA gebe es das Problem, dass die Gesellschaft auseinandergedriftet sei. Es gebe einen großen Bereich, der nicht nur den Klimawandel infrage stelle, sondern die Wissenschaft an sich. So sei aber Demokratie nicht möglich, ergänzt Levermann: "Wenn Fakten nicht mehr als Fakten wahrgenommen werden, dann bestimmt der mächtigste Mann im Raum, was die Wahrheit ist. Und das ist eine wirklich gefährliche Sache, die weit über den Klimawandel hinausgeht."