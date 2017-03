Russlands Staatschef Putin geht davon aus, dass nicht der Mensch in erster Linie für die Erderwärmung verantwortlich ist.

Der Anstieg der Temperaturen habe bereits in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begonnen, zu einem Zeitpunkt als es keine Treibhausgase gegeben habe, sagte Putin beim Arktisforum in der nordrussischen Stadt Archangelsk. Der Klimawandel könne nicht gestoppt werden, es komme darauf an, sich anzupassen, meinte Putin. Offen ließ er, welche Folgen seine Äußerungen für das Pariser Klimaabkommen haben. Moskau hat den Vertrag bislang nicht ratifiziert. Auch US-Präsident Trump hat immer wieder die Ergebnisse der Klimaforschung in Frage gestellt. Zuletzt setzte er per Dekret den sogenannten "Clean Power Act" seines Vorgängers Obama außer Kraft, der in den USA verbindliche Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasen im Energiesektor vorschreibt.