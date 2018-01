SPD-Generalsekretär Klingbeil hat die ersten Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD als ernsthaft, offen und konstruktiv bezeichnet. "Wir befinden uns in einer neuen Zeit. Und diese neue Zeit braucht eine neue Politik", sagte Klingbeil.

Er betonte, alle drei Parteien seien sich einig, dass es so wie bisher nicht weitergehen könne. Auch der Stil der Politik solle sich ändern. Die Stellungnahme war mit den anderen Parteien abgestimmt. Klingbeil sagte auch, man sei sich der Verantwortung für Deutschland und Europa bewusst. Es sei der feste Wille, dass es am Donnerstag ein Sondierungsergebnis gebe, auf dessen Grundlage man entscheiden könne, ob sich weitere Gespräche lohnten.



Bundesaußenminister Gabriel, der der Verhandlungsdelegation nicht angehört, sagte im ARD-Fernsehen, die Zukunft Europas werde ein zentrales Thema möglicher Koalitionsverhandlungen sein. Dabei dürfte es auch um die Reformvorschläge des französischen Präsidenten Macron gehen. Hier sollte sich die Union offener zeigen, meinte Gabriel.



Am Vormittag waren zum Auftakt der Sondierungsgespräche zunächst die Parteichefs von CDU, CSU und SPD - Merkel, Seehofer und Schulz - mit den Fraktionsvorsitzenden zusammengekommen. Am Mittag trafen sich dann Arbeitsgruppen. Sie berieten unter anderem über die Themen Wohnungsbau, Arbeitsmarkt und Migration.



Zum Start der Sondierungen demonstrierten Gegner und Befürworter der Stromerzeugung aus Kohle. Ärzteverbände forderten, dass die SPD ihre Pläne für eine Bürgerversicherung aufgibt.



Die Sondierungen sollen Ende nächster Woche abgeschlossen sein. Wenn sich die drei Parteien einigen, könnten offiziell Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Die SPD-Spitze braucht dafür allerdings die Zustimmung eines Parteitags, der für den 21. Januar in Bonn angesetzt ist.



