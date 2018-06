Im unionsinternen Streit um die Flüchtlingspolitik hat SPD-Generalsekretär Klingbeil die CSU aufgerufen, sich an den Koalitionsvertrag zu halten.

Dort habe man sich klar gegen nationale Alleingänge und für ein geschlossenes und handlungsfähiges Europa ausgesprochen, erklärte Klingbeil in Berlin. Er sei entsetzt über das derzeitige Chaos in der Union. Es müsse Schluss damit sein, dass sich alles um die bayerische Landtagswahl drehe.



Unterstützung bekam Bundesinnenminister Seehofer dagegen vom niedersächsischen CDU-Landesvorsitzenden Althusmann. Die Vorschläge seien ein Schritt in die richtige Richtung, sagte Klingbeil der Deutschen Presse Agentur. Die Einigung auf EU-Ebene lasse auf sich warten, in der Zwischenzeit wäre eine ungeregelte Zuwanderung ein echtes Problem.



Kernpunkt in dem Streit ist die Forderung der CSU, Flüchtlinge, die bereits in anderen Staaten registriert sind, an der deutschen Grenze abzuweisen. Regierungschefin Merkel lehnt dies ab.



Unionsfraktionschef Kauder und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt wollen noch heute über das weitere Vorgehen beraten.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.