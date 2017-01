Kloster Seeon CSU debattiert über Innere Sicherheit und Asylpolitik

Im Kloster Seeon in Bayern findet die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe statt. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Die CSU-Landesgruppe im Bundestag ist zu ihrer Klausurtagung im oberbayerischen Seeon zusammengekommen.

Eines der Hauptthemen soll die Innere Sicherheit sein. Die Vorsitzende der Landesgruppe, Hasselfeldt, sieht in dieser Frage weitreichende Gemeinsamkeiten mit der CDU. Sie sagte im Deutschlandfunk, die Vorschläge von Innenminister de Maizière deckten sich im Wesentlichen mit denjenigen der Schwesterpartei. Beim Streitthema Asylpolitik verteidigte Hasselfeldt die Forderung von Parteichef Seehofer nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen. Der bayerische Innenminister Herrmann setzt in dem Konflikt weiterhin auf eine Lösung mit der CDU. Er sagte der Wochenzeitung "Die Zeit", er gehe davon aus, dass im Februar eine gemeinsame Tagung stattfinden werde. - Seehofer hatte damit gedroht, das seit Wochen geplante Treffen mit CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Merkel abzusagen.



Die CSU-Klausur geht am Freitag zuende. Als Gäste werden unter anderem die norwegische Ministerpräsidentin Solberg und der Direktor der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Leggeri, erwartet.