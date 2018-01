Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Holter, fordert mehr Demokratiebildung im Rahmen des Schulunterrichts.

Demokratie müsse lebendig vermittelt werden, sagte er der "Bild"-Zeitung. Ob es sich um eine Klassenfahrt zu einer Stasi-Gedenkstätte oder um Planspiele in der Schule handele, Geschichte solle erfahrbar sein. Entscheidend sei der Freiraum für kontroverse Diskussionen. Zur Demokratie gehöre der kulturvolle Streit um das beste Argument. Das müsse in den Schulen früher und häufiger geübt werden, forderte der Politiker der Linkspartei.



Thüringen übernimmt in diesem Jahr turnusgemäß den Vorsitz der Kultusministerkonferenz und will den thematischen Schwerpunkt auf die Demokratiebildung legen.

