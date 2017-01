Frakturen trennen Knochen gewaltsam in zwei oder mehr Teile, wobei es an der Bruchstelle zu Blutungen und schmerzhaften Schwellungen kommt. Die Therapie hängt davon ab, ob die Knochenteile gegeneinander verschoben sind. Ist dies nicht der Fall, reicht eine nichtoperative Behandlung mit straffen Verbänden oder Schienen. Sind die Knochen verschoben, ist meist eine Operation notwendig. Die Bruchstücke werden dabei in die richtige Position gebracht und bei Bedarf mit Schrauben, Platten, Nägeln oder Draht fixiert.

Eine Sprechstunde über Knochenbrüche - Neue Methoden und Materialien bei der Behandlung von Frakturen.

Studiogast:

Prof. Bertil Bouillon, Direktor der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie Köln-Merheim

