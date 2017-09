Knochensplitter im großen Zeh Dank OP wieder beschwerdefrei laufen

Ob am Bettpfosten, beim Umknicken oder bei einem Unfall: Ein Zeh bricht schnell. Eine OP ist in der Regel nicht notwendig für die Heilung. Manchmal kommt es allerdings zu Knochanabsplitterungen, die zu dauerhaften Schmerzen führen. Dann kann eine OP helfen - wie ein Beispiel aus der Media Park Klinik in Köln zeigt.

Von Martin Winkelheide