Koalition Gegenseitige Vorwürfe wegen der Sicherheitspolitik

De Maizière (r.) und Oppermann (dpa)

Bundesinnenminister de Maizière wirft der SPD mangelnde Kooperationsbereitschaft beim Thema Sicherheit vor.

Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", er sei nicht sicher, ob alle in der SPD bereit seien, harte Maßnahmen mitzutragen. Bei der Verbesserung von Abschiebemöglichkeiten könne man viel weiter sein. In diesem Zusammenhang verwies er auf einen Gesetzentwurf zur Abschiebehaft ausreisepflichtiger Gefährder.



SPD-Fraktionschef Oppermann wiederum sagte der "Welt am Sonntag", de Maizière könne Gefährder bei Terrorismus mit einer Anordnung sofort abschieben. Er habe es nur noch nie getan. Er betonte, Gefährder gehörten in Gewahrsam. Wenn deren Abschiebung an fehlenden Papieren scheitere, müssten diese schnell beschafft werden.