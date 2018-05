Bundesentwicklungsminister Müller hat sich für eine Steuer auf Plastik ausgesprochen, falls freiwillige Vereinbarungen die Probleme nicht lösen könnten.

Der CSU-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, in diesem Fall müsse der Gesetzgeber reagieren. Man könne nicht einfach hinnehmen, dass immer mehr Mikroplastik die Weltmeere verschmutze. Müller widersprach damit Umweltministerin Schulze von der SPD. Diese bekräftigte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" ihre Haltung, eine Steuer würde der Umwelt nichts bringen. Es gehe darum, überflüssiges Plastik zu vermeiden und das, was nicht zu vermeiden sei, effektiver wiederzuverwerten. Der Einsatz von Mikroplastik in der Kosmetikindustrie müsse europaweit verboten werden, forderte Schulze.

