Der CDU-Haushaltspolitiker Rehberg bedauert es, dass seine Partei in der geplanten Koalition nicht mehr den Finanzminister stellen wird.

Rehberg sagte im Deutschlandfunk, es sei kein Grund für Freudensprünge, dass die SPD das Ressort bekomme. Die Union erwarte, dass der nächste Finanzminister sich zur schwarzen Null bekenne - also einem ausgeglichenen Haushalt. Außerdem müssten die Schuldenbremse eingehalten und die Europapolitik des Ressortchefs Schäuble fortgesetzt werden. Rehberg betonte, der SPD-Politiker Scholz sei als möglicher Finanzminister ein Realist. Scholz sei pragmatisch genug, um zu erkennen, dass es in der EU keine Schuldenunion geben könne und man auf Stabilität und Wachstum setze statt Geld auszuschütten. FDP-Fraktionsvize Theurer sagte der AFP, für Haushaltsdisziplin und europäische Finanz- und Währungspolitik könnte es eine Hiobsbotschaft sein, dass die Union den Finanzminister aufgegeben habe.



Inzwischen hat der CSU-Vorstand laut dpa den Koalitionsvertrag mit CDU und SPD gebilligt. Parteichef Seehofer hatte vorher schon gesagt, man habe viel Gutes erreicht. So würden etwa die Familien unterstützt, die Grundrente eingeführt und die Mütterrente verbessert.

