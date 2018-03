Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig hat die Koalitionspartner CDU und CSU zur Mäßigung aufgefordert.

Mit Blick auf jüngste Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Spahn, CDU, und Innenminister Seehofer, CSU, erklärte Schwesig, die Menschen in Deutschland erwarteten, dass die neue Bundesregierung jetzt ihre Arbeit mache und schnell erste Ergebnisse liefere. Ähnlich äußerte sich CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer. Es gebe die Möglichkeit, sich in der Regierung durch Tatkraft zu profilieren, sagte sie in Berlin. - Spahn hatte mit Aussagen zu den Themen Hartz Vier und Abtreibung für Kritik gesorgt, Seehofer mit Bemerkungen zum Islam in Deutschland.

