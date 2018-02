Der CSU-Vorsitzende Seehofer hat in groben Zügen erläutert, wie er sich seinen Posten als Bundesinnenminister vorstellt.

Bei den Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD war vereinbart worden, dass das Ressort an die Christsozialen geht - erweitert um die Bereiche Bau und Heimat. Seehofer sagte in München, die Aufgabe sei eine "richtige Mission". Der Bayerische Rundfunk zitiert ihn mit den Worten, als erstes Ziel versuche man, "die Erfolge aus Bayern in ganz Deutschland zu realisieren". Der Freistaat sei nun einmal das sicherste Land der Bundesrepublik, was die Zahl der Straftaten und die Aufklärungsquoten angehe. Zum Begriff Heimat erklärte der CSU-Chef, es zählten für ihn nicht nur Dirndl und Lederhose, sondern vor allem Dorf- und Stadtentwicklung sowie Wohnungsbau.



Der CSU-Vorstand billigte einstimmig den Koalitionsvertrag mit CDU und SPD. Seehofer betonte, er sei mit dem Ergebnis der Verhandlungen hochzufrieden.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.