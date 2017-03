Sechs Monate vor der Bundestagswahl haben die Spitzen von Union und SPD in mehreren umstrittenen Fragen eine Einigung erzielt. Auf dem Koalitionsgipfel im Kanzleramt in Berlin verständigten sich die Partei- und Fraktionschefs bei elf Streitthemen. In wesentlichen Punkten blieb es aber beim Dissens.

In einer im Anschluss an das Treffen veröffentlichten Erklärung hieß es, die Koalition habe sich auf härtere Strafen für Wohnungseinbrüche und ein schärferes Vorgehen gegen Sozialbetrug durch Asylbewerber verständigt.

So soll die Mindeststrafe für Wohnungseinbrüche künftig ein Jahr Haft betragen. Dies soll unter anderem verhindern, dass Verfahren gegen Einbrecher rasch wieder eingestellt werden, und beispielsweise auch Telekom-Überwachung ermöglichen. Die Union hatte die Verschärfung gefordert.

Mehr Befugnisse für Sozialbehörden

Sozialbehörden sollen zudem das Recht bekommen, auf Fingerabdrücke zuzugreifen, die im Kerndatensystem der an den Asylverfahren beteiligten Behörden enthalten sind. Sie sollen so leichter einen Sozialleistungsbetrug durch Asylbewerber aufdecken können. Der Koalitionsausschuss beschloss zudem ein nationales Präventionsprogramm gegen islamistischen Extremismus. Dafür seien in den Eckwerten für den Bundeshaushalt 2018 weitere 100 Millionen Euro vorgesehen.

Zudem wurde eine frühere Einigung bestätigt, Kinderehen automatisch für ungültig zu erklären, wenn ein Partner bei der Trauung unter 16 Jahren war. Das soll auch für im Ausland geschlossene Ehen gelten. Generell sollen Ehen erst im Alter von 18 Jahren geschlossen werden dürfen.

Keine Einigung in wesentlichen Punkten

Andere wichtige Punkte blieben offen: Keine Einigung erzielten die Koalitonäre etwa bei der angestrebten Begrenzung von Managergehältern und beim Recht auf eine befristete Teilzeitarbeit und die spätere Rückkehr in die Vollzeit. Die Union lehnte zudem die SPD-Forderung nach der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ab. Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) scheiterte nach Angaben aus der Koalition mit dem Vorhaben, den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu verbieten.

An dem Treffen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD nahm erstmals auch Martin Schulz als SPD-Chef und Kanzlerkandidat teil. Um seine Teilnahme hatte es Wirbel gegeben, weil er sich zunächst wegen einer Fraktionsveranstaltung vertreten lassen wollte. Die Stimmung in der Runde um Merkel und ihren Herausforderer Schulz wurde von Teilnehmern als kollegial und sachorientiert beschrieben.

(hba/mg)