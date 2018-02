In Berlin haben die Unterhändler von CDU, CSU und SPD weitere Übereinkünfte aus den Koalitionsverhandlungen bekannt gegeben.

Demnach wurden Einigungen für die Bereiche Umwelt und Agrar erzielt. So will eine mögliche neue Große Koalition unter anderem die Möglichkeit von Hardware-Nachrüstungen bei Diesel-Fahrzeugen prüfen. Ziel sei, Fahrverbote zu vermeiden. Festgelegt werden sollen zudem verbindliche CO2-Einsparungen in Bereichen wie Industrie und Verkehr, um das Klimaziel zumindest bis zum Jahr 2030 zu erreichen.



Zuvor war bereits erklärt worden, dass die Vorgaben für 2020 nicht eingehalten werden. Zudem soll es ein bundesweit einheitlich geregeltes Anbauverbot für gentechnisch veränderte Pflanzen geben und das sogenannte "Kükenschreddern" beendet werden. Angekündigt wurde ein sogenanntes "mehrstufiges Tierwohllabel" für Verbraucher. Daneben sollen Spekulationen mit Agrarland durch nicht-landwirtschaftliche Investoren eingedämmt werden.



In anderen Kernbereichen stehen Einigungen dagegen noch aus. Vor allem die Themen befristete Arbeitsverhältnisse, Wohnen und Gesundheit galten zuletzt als besonders umstritten.

