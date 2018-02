Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD haben sich am Morgen zuversichtlich über eine bevorstehende Einigung geäußert.

Man sei vorsichtig optimistisch, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin. Es seien aber noch weitere Verhandlungen über Inhalte und Ministerien notwendig. Dem Vernehmen nach schienen die Streitigkeiten zwischen Union und SPD über Ressortzuschnitte und Personalfragen geklärt. Die nun noch offenen Sachfragen seien lösbar, die Verhandlungen dazu könnten aber einige Zeit in Anspruch nehmen.



Die Unterhändler hatten sich in der Nacht lange Zeit an der Frage verhakt, welcher Seite das Ministerium für Arbeit und Soziales zugeschlagen werden soll. Nach dpa-Informationen beanspruchte die SPD dieses wichtige Ressort weiterhin für sich. Aber auch CSU-Chef Horst Seehofer will das Ministerium für seine Partei. Aus den Kreisen hieß es zudem, die SPD wolle auch wie bisher das Außenministerium besetzen. Zusätzlich forderten die Sozialdemokraten von der Union auch das Bundesfinanzministerium.



Streitpunkte waren zuletzt die Honorare für Ärzte bei der Behandlung gesetzlich oder privat Versicherter und die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen. Die SPD-Führung will besonders in diesen Punkten Verhandlungserfolge erzielen und damit dann bei der Parteibasis für ein Ja zum Koalitionsvertrag werben.



Union und SPD wollten ihre Verhandlungen eigentlich am Sonntag abschließen. Montag und Dienstag waren jedoch von Anfang an als Reservetage vorgesehen. Eine erneute Verlängerung bis in den Mittwoch hinein war ursprünglich nicht geplant. Vor dem Beginn der finalen Verhandlungsrunde am Dienstagmorgen im Konrad-Adenauer-Haus der CDU hatte Kanzlerin Merkel alle Seiten zu Kompromissbereitschaft aufgerufen.



Sollten sich Union und SPD auf eine weitere Zusammenarbeit einigen, könnten in den nächsten Wochen gut 460.000 Sozialdemokraten über eine neue Große Koalition abstimmen.



