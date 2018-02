Bei den Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD über eine Neuauflage der Großen Koalition zeichnet sich auch nach über 20 Stunden Verhandlungen keine Einigung ab.

Aus Teilnehmerkreisen hieß es am Morgen, dass sowohl Inhalte als auch der Zuschnitt und die Verteilung von Minister-Ressorts noch nicht geklärt seien. Es wird auch nicht völlig ausgeschlossen, dass die Verhandlungen noch scheitern könnten. Zentrale Streitpunkte sind demnach die Honorare für Ärzte bei der Behandlungen gesetzlich oder privat Versicherter und die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen. Die SPD-Führung will besonders in diesen Punkten Verhandlungserfolge erzielen und damit dann bei der Parteibasis für ein Ja zum Koalitionsvertrag werben.



Sollten sich Union und SPD auf eine weitere Zusammenarbeit einigen, könnten in den nächsten Wochen gut 460.000 Sozialdemokraten über eine neue Große Koalition abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.