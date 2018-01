Die heute begonnenen Koalitionsverhandlungen von Union und SPD sollen möglichst bis zum vierten Februar abgeschlossen werden.

Dies teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Grosse-Bröhmer, nach ersten Gesprächen in Berlin mit. Die 18 Arbeitsgruppen würden nun mit den Beratungen beginnen. In Berlin waren am Vormittag zunächst die Parteichefs Merkel, Seehofer und Schulz zusammengekommen. Später stießen die Fraktionschefs dazu.



Die Sozialdemokraten drängen auf Änderungen in der Gesundheitspolitik, beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sowie bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie rief die Verhandlungspartner auf, in der Wirtschaftspolitik mehr Ambition und Gestaltungskraft zu zeigen.



Sollte eine neue Große Koalition zustandekommen, will SPD-Chef Schulz nach Informationen des "Spiegel" ein Ministeramt übernehmen. Das Magazin berichtet unter Berufung auf einen der stellvertretenden Parteivorsitzenden, Schulz habe mehreren Mitgliedern der SPD-Spitze zu verstehen gegeben, dass ein Verzicht für ihn nicht in Frage komme. Der designierte SPD-Chef in Thüringen, Tiefensee, hatte einen Verzicht von Schulz gefordert und argumentiert, Schulz müsse zu seinem Wort stehen. Der SPD-Bundesvorsitzende hatte nach der Bundestagswahl ausgeschlossen, dass er ein Minsteramt in einem Kabinett Merkel übernehmen könnte. Allerdings hatte er damals auch eine Neuauflage der Koalition mit CDU und CSU vehement abgelehnt. Laut "Spiegel" ist Schulz am Außen- oder am Finanzministerium interessiert. Auch CSU-Chef Seehofer wolle unter bestimmten Voraussetzungen ins Kabinett eintreten.

