Vor der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union will die SPD zunächst ihre eigene Verhandlungslinie klären.

Parteichef Schulz sagte in Berlin, seine Partei werde in dieser Woche beraten, wie sie sich für die Gespräche aufstelle. Heute Abend kommt Schulz mit den Vorsitzenden von CDU und CSU, Merkel und Seehofer, zusammen, um organisatorische Fragen zu klären und Abläufe festzulegen. Bereits am Nachmittag treffen sich die Spitzen der Union.



Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel sagte im Deutschlandfunk, er erwarte schwierige Koalitionsverhandlungen. Vieles müsse konkretisiert werden. Generalsekretär Klingbeil meinte im ARD-Fernsehen, die Parteiführung habe den inhaltlichen Auftrag mitbekommen, noch über einige Punkte zu reden, die in den Sondierungen nicht erreicht wurden. Dazu sagte der sächsische Ministerpräsident Kretschmer von der CDU im Deutschlandfunk, die Sondierungsergebnisse dürften nicht verwässert werden.



Ein SPD-Sonderparteitag hatte gestern die Koalitionsverhandlungen mit knapper Mehrheit gebilligt.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.