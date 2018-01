Vor der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union will die SPD zunächst ihre eigene Verhandlungslinie klären.

Parteichef Schulz sagte in Berlin, seine Partei werde in dieser Woche beraten, wie sie sich für die Gespräche aufstelle. Die engere Parteiführung soll dazu nach Angaben aus SPD-Kreisen zu einer Klausur zusammenkommen, die voraussichtlich Donnerstag oder Freitag stattfinden werde.



Bereits heute Abend trifft sich Schulz mit den Vorsitzenden von CDU und CSU, Merkel und Seehofer, um organisatorische Fragen zu klären und Abläufe festzulegen. Bereits am Nachmittag treffen sich die Spitzen der Union.



Ein Sonderparteitag der Sozialdemokraten hatte gestern die Koalitionsverhandlungen mit knapper Mehrheit gebilligt. Über das Ergebnis dieser Verhandlungen wird dann noch eine Mitgliederbefragung entscheiden. Berlins Regierender Bürgermeister Müller mahnt die Union deshalb, auf Forderungen der SPD einzugehen. Er sagte im RBB-Hörfunk, viele Mitglieder müssten noch von einer Großen Koalition überzeugt werden. Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer von der CDU wandte sich im SWR-Hörfunk dagegen, grundsätzliche Vereinbarungen aus den Sondierungsgesprächen nachzuverhandeln.

