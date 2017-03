Union und SPD haben höhere Strafen für Wohnungseinbrüche beschlossen.

Wie Nachrichtenagenturen berichten, verständigten sich beide Seiten beim Spitzentreffen im Kanzleramt in Berlin auf eine Mindeststrafe von einem Jahr. Einbrüche sollen künftig stets als Verbrechen eingestuft werden und nicht als minderschwere Fälle. Damit will die Koalition auch eine rasche Einstellung solcher Verfahren verhindern. Mit den Maßnahmen reagiert sie auf eine steigende Zahl an Einbrüchen.



Das Treffen endete in der Nacht. Zu den weiteren Ergebnissen soll es im Laufe des Morgens eine Pressekonferenz geben. Die Partei- und Fraktionschefs wollten mehrere Gesetzesvorhaben besprechen, unter anderem gegen den Sozialmissbrauch durch Asylbewerber und für eine Begrenzung von Manager-Gehältern. Besonders umstritten ist die Forderung der SPD nach der Öfffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare.