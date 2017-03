Der Chef des Bundeskanzleramts, Altmaier, hat sich zufrieden mit den Einigungen im Koalitionsausschusses der Großen Koalition gezeigt.

Die Bundesregierung habe sich als handlungsfähig erwiesen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Man habe Beschlüsse in sehr wichtigen Bereichen gefasst. Als Beispiele nannte der Kanzerlamtsminister ein schärferes Vorgehen gegen Wohnungseinbrüche, die Bekämpfung von Kinderehen sowie Beschlüsse zur Verhinderung von Sozialmissbrauch im Asylverfahren. Das zeige, dass die Koalition die Themen anpacke, die vielen Menschen in Deutschland wichtig seien, sagte Altmaier.



Keine Einigung erzielte der Koalitionsauschuss bei der angestrebten Begrenzung von Managergehältern und beim Recht auf eine befristete Teilzeitarbeit und die spätere Rückkehr in die Vollzeit. Die Union lehnte zudem die SPD-Forderung nach der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ab. Das Gipfeltreffen war erst am frühen Morgen zu Ende gegangen.