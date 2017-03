Vertreter der Großen Koalition haben eine positive Bilanz des Spitzentreffens im Bundeskanzleramt gezogen.

SPD-Fraktionschef Oppermann sprach von einer freundlichen, konstruktiven und konzentrierten Atmosphäre. Bei wichtigen Punkten habe man sich geeinigt. Als Beispiele nannte Oppermann das Verbot von Kinderehen, einen umfassenden Privatisierungsschutz für Autobahnen und Bundesstraßen sowie verschärfte Strafen für Wohnungseinbrüche. Eine Begrenzung von Managergehältern, einen verbesserten Mieterschutz und die Ehe für alle hätte dagegen die Union verhindert.



Kanzleramtschef Altmaier sagte im Deutschlandfunk, ein so wichtiges Vorhaben wie die Ehe für alle könne man in der kurzen Zeit bis zur Wahl nicht seriös betreiben. Die Union wolle außerdem verhindern, dass das Thema in den Wahlkampf gezogen werde, sagte Altmaier.



Die Opposition kritisierte die Beschlüsse des Koalitionstreffens. Linke-Chefin Kipping sprach von einer bitteren Nacht für die soziale Gerechtigkeit im Land. Die Grünen-Vorsitzende Peter bezeichnete die Unions-Haltung zur Ehe für alle als vorgestrig.