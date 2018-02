CDU, CSU und SPD haben sich in ihren Koalitionsverhandlungen beim Thema Migration auf einen Kompromiss verständigt.

Das teilte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner am Abend in Berlin mit. Er sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Grundsatz laute, man bekämpfe Fluchtursachen, nicht Flüchtlinge. Zudem werde etwas für die Integration getan. Der größte Erfolg der SPD in der zuständigen Arbeitsgruppe sei die Einigung auf ein modernes und transparentes Einwanderungsgesetz.



Keine Änderung im Vergleich zum Sondierungspapier gebe es bei der Formulierung, dass die Zuwanderungszahlen die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden. Stegner sagte, es würden erwartbare Zuwanderungszahlen beschrieben. Aber auch darüber hinaus stehe man ausdrücklich zu Asylrecht und Genfer Flüchtlingskonvention.



Die Koalitionsverhandlungen sollen bis Sonntag abgeschlossen werden.

