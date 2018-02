Die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD werden voraussichtlich nicht wie geplant heute abgeschlossen. Vor allem die Befristungen von Arbeitsstellen bleiben umstritten. Zu einer Einigung kam es offenbar beim Thema Mieten.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Parteikreise. Demnach dürften die Beratungen in der Nacht unterbrochen und am Montag fortgesetzt werden. Zuvor hatte die 15er-Runde der wichtigsten Unterhändler von CDU, CSU und SPD ihre Beratungen aufgenommen.



Umstritten sind etwa noch die Forderung der SPD nach einer Einschränkung der sachgrundlosen Befristung. Damit soll jungen Menschen eine bessere Lebensplanung ermöglicht werden. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Kempf, nannte dies im Deutschlandfunk eine „Phantomdiskussion", weil davon nur ein kleiner Teil der Bevölkerung betroffen sei. Aus Sicht der Industrie gebe es im künftigen Regierungsprogramm zu wenig Innovationen und Investitionen für die Wirtschaft, dafür zu viel Umverteilung, kritisierte Kempf.



Zu einer Einigung in den Arbeitsgruppen kam es Agenturberichten zufolge zuletzt beim Thema Wohnungsbau und Mieten. Wie es aus Verhandlerkreisen hieß, haben sich die Parteien die Schaffung von mehr Wohnraum verständigt. Damit sollen besonders der rasante Mietenanstieg in Großstädten gedämpft und der soziale Wohnungsbau gestärkt werden. Im Gespräch ist hierfür eine Summe von zusätzlich zwei Milliarden Euro bis 2021. Außerdem habe man sich auf auf ein von der Union gefordertes Baukindergeld geeinigt. Dabei handelt es sich um staatliche Zuschüsse für Familien für den Kauf oder Bau von Eigenheimen. Zudem soll es Anreize für den frei finanzierten Wohnungsbau geben.



Wie lange die Gespräche dauerten, könne man nicht sagen, sagte die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Merkel vor der heutigen Sitzung. Sie gehe mit gutem Willen, aber natürlich auch mit einer gewissen Erwartung in die Gespräche.



Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig sagte, es bringe nichts, sich unter Druck zu setzen und ein unzureichendes Ergebnis abzuliefern. Am Ende müsse für die Bürgerinnen und Bürger etwas Vernünftiges herauskommen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.