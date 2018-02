CDU, CSU und SPD haben sich in ihren Koalitionsverhandlungen auf ein höheres Kindergeld verständigt.

Das gaben Unterhändlerinnen der Parteien in Berlin bekannt. In dieser Legislaturperiode soll das Kindergeld demnach in zwei Schritten um insgesamt 25 Euro steigen. Außerdem soll der Kinderzuschlag für Geringverdiener erhöht werden. 3,5 Milliarden Euro haben die drei Parteien für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in Deutschland vorgesehen. Nach Angaben von Bundesfamilienministerin Barley haben sich die Unterhändler zudem darauf verständigt, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern.



Zuvor hatte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner mitgeteilt, dass sich CDU, CSU und SPD auf ein modernes und transparentes Einwanderungsgesetz geeinigt hätten. Keine Änderung im Vergleich zum Sondierungspapier gebe es bei der Formulierung, dass die Zuwanderungszahlen die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden.



Die Koalitionsverhandlungen sollen am Sonntag abgeschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.