Die Unterhändler von CDU, CSU und SPD haben sich bei den Koalitionsverhandlungen in mehreren strittigen Punkten geeinigt. So gibt es in den Bereichen Wohnungsbau, Kommunen und Digitalisierung eine Verständigung.

Geplant ist ein Baukindergeld für Familien, das 1.200 Euro pro Kind und Jahr betragen soll. Ziel sei es, die Eigentumsquote zu erhöhen. Die Unterhändler einigten sich auch auf zusätzliche Mittel in Milliardenhöhe für den sozialen Wohnungsbau sowie auf Investitionsanreize. In der Legislaturperiode sollen 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen.



Die Arbeitsgruppe für Kommunen verständigte sich auf eine Grundsteuer C, mit der ungenutztes Bauland stärker besteuert werden soll. Das künftige Fördersystem soll sich den Angaben zufolge allein an der Strukturschwäche einer Region orientieren. Die Parteien wollen außerdem den Breitbandausbau in Deutschland mit bis zu zwölf Milliarden Euro vorantreiben. Geplant sei auch ein Recht auf schnelles Internet.



Die Koalitionsverhandlungen werden voraussichtlich nicht wie geplant heute abgeschlossen, sondern morgen fortgesetzt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.