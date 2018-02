Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat sich zufrieden mit den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD gezeigt. Es gebe eine Grundlage, die von Tag zu Tag besser werde, sagte der SPD-Politiker im ZDF.

Als Beispiel nannte Müller die Bau- und Mietpreispolitik. Hier sehe er einen Neuanfang. Dagegen forderte Juso-Chef Kühnert ein Ende der Verhandlungen. Zur Begründung führt er an, es fänden sich viele schräge Kompromisse. Die Einigungsmasse zwischen den Parteien sei sehr weit aufgebraucht.



Justizminister Maas sagte in der ARD, er gehe davon aus, dass man die Koalitionsverhandlungen heute beenden werde. Im Laufe des Tages soll es Beratungen zu den umstrittenen Themen Gesundheit und Arbeitsverträge geben. Das gab SPD-Generalsekretär Klingbeil in Berlin bekannt. - Gestern hatten sich CDU, CSU und SPD unter anderem auf ein Baukindergeld von 1.200 Euro pro Kind und Jahr verständigt. In den sozialen Wohnungsbau sollen zusätzliche Mittel in Milliardenhöhe fließen.



Vor Abschluss der Verhandlungen müssen Finanzexperten die Ergebnisse der Arbeitsgruppen noch auf ihre Finanzierbarkeit prüfen. Am Ende soll die mehr als 90-köpfige große Runde mit Vertretern der drei Parteien das Gesamtergebnis noch einmal bewerten.

