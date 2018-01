Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD sind beim Thema Migration ins Stocken geraten.

Wie Korrespondenten unter Berufung auf Parteikreise berichten, hat die SPD Entscheidungen aus den Sondierungsverhandlungen infrage gestellt. Dabei gehe es vor allem um den Familiennachzug von Flüchtlingen, den die SPD ausweiten möchte. Zwischen den Unterhändlern von CSU und SPD, Scheuer und Stegner, soll es einen heftigen Schlagabtausch gegeben haben.



SPD-Chef Schulz hatte im ARD-Fernsehen unter anderem in dieser Frage Kompromissbereitschaft von CDU und CSU gefordert. In den Sondierungen war vereinbart worden, dass der Familiennachzug vorerst ausgesetzt bleiben und bis Ende Juli eine Neuregelungen gefunden werden soll. Künftig sollte der Nachzug von bis zu 1.000 Personen pro Monat aus humanitären Gründen erlaubt sein.



Die Koalitionsverhandlungen dauerten bis in die Nacht an.

