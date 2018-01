Die Türkische Gemeinde in Deutschland fordert von Union und SPD ein Bekenntnis zur Einwanderungsgesellschaft.

In einem Appell an die möglichen Koalitionäre werden deren bisherige Pläne zur Migrationspolitik kritisiert. Es dominierten Begrenzung und die Angst vor Überforderung, heißt es in dem Papier, zu dessen Unterzeichnern auch der Zentralrat der Muslime in Deutschland, der Lesben- und Schwulenverband und Pro Asyl gehören. Diversität sei in Deutschland längst kein Sonderfall mehr, sondern Normalität. Es gehe darum, die Einwanderungsgesellschaft mutig zu gestalten und dabei Konflikte offen anzusprechen. - Am Abend kommen die Spitzen von CDU, CSU und SPD in Berlin zur Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen zusammen.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.