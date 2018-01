Union und SPD haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen auf eine bessere Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege verständigt. Wie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer am späten Abend in Berlin mitteilte, sollen zudem Sofortmaßnahmen für eine bessere Personalausstattung eingeleitet werden.

Zusammen mit den Tarifpartnern wolle man dafür sorgen, dass Tarifverträge in der Pflege flächendeckend zur Anwendung kämen, führte die SPD-Politikerin aus. Bundesgesundheitsminister Gröhe von der CDU fügte hinzu, auch pflegende Angehörige sollten gestärkt werden. Leistungen würden zusammengefasst und besser zugänglich gemacht. Für die CSU äußerte sich Fraktionsvize Nüßlein. Man wolle ferner die größeren Distanzen im ländlichen Bereich berücksichtigen, sagte er.

