Der geschäftsführende Außenminister Gabriel hat den Umgang der SPD-Führung mit seiner Person kritisiert. Was bleibe, sei das Bedauern über die Respektlosigkeit und die mangelnde Wertschätzung seiner Arbeit, sagte Gabriel der Funke Mediengruppe.

Es sei schade, wie wenig ein gegebenes Wort noch zähle. Was er genau damit meinte, führte Gabriel nicht aus. Er hatte Anfang 2017 zugunsten von Martin Schulz auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur verzichtet. Es gab Gerüchte, wonach Schulz ihm damals für den Fall einer Fortsetzung der Großen Koalition versprochen hatte, dass er das Amt des Außenministers weiterführen könne. Nun kündigte Schulz den Rückzug vom Parteivorsitz an und will das Außenministerium selbst übernehmen. Nach dieser Entscheidung sagte Gabriel mehrere Termine ab, unter anderem den geplanten Auftritt bei der Münchener Sicherheitskonferenz Mitte des Monats.



Gabriels Kritik stößt parteiintern auf gemischte Reaktionen. Niemand habe das Recht auf ein bestimmtes Amt, auch wenn das theoretisch vereinbart worden sei, sagte die thüringische Finanzministerin Taubert im Deutschlandfunk. Solche Dinge könne man nicht versprechen, weil die Situation sich ändern könne.



Justizstaatssekretär Kelber - ebenfalls SPD - äußerte indes Verständnis für die Kritik Gabriels. Er könne seinen Frust verstehen, sagte Kelber dem Radiosender Bayern 2. Er hätte an seiner Stelle aber nicht die gleiche Wortwahl von Respektlosigkeit und mangelnder Wertschätzung getroffen.



Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Scholz sagte im ZDF, er hoffe nicht, dass es zu einem Bruch Gabriels mit seiner Partei komme. Dieser habe als SPD-Vorsitzender und als Außenminister Hervorragendes geleistet. Das Wichtigste sei, dass alle Personen in der Politik immer im Blick behielten, dass es um die Sache gehe, und in diesem Fall um unser Land. Scholz nannte es eine nachvollziehbare Entscheidung, dass SPD-Chef Schulz nun das Amt des Außenministers für sich beansprucht. Eine Belastung für das Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag sehe er darin nicht.



Zu den Kritikern einer neuen Großen Koalition gehört unter anderem der Juso-Vorsitzende Kühnert. Er will heute seine Kampagne gegen den Koalitionsvertrag starten.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.