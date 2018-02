Unionsfraktionschef Kauder hat Verständnis für die Enttäuschung in der CDU über den Verlust des Finanzministeriums nach der Einigung auf eine Große Koalition geäußert.

Wenn die Regierungsbildung am Ende an der Frage der Posten gescheitert wäre, hätten die Bürger dafür kein Verständnis gehabt, sagte Kauder der "Passauer Neuen Presse". Den Koalitionsvertrag bezeichnete er als ein Dokument der finanzpolitischen Stabilität. In dem Text stehe ganz eindeutig, dass keine neuen Schulden aufgenommen würden. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion werde darüber wachen, dass dies so eingehalten werde, betonte Kauder. Alleingänge eines SPD-Finanzministers könne es nicht geben.

