Kritik an der von Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvereinbarung kommt von der Opposition.

Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Gauland, sagte in Berlin, die CDU habe eine schwere Niederlage erlitten und sich völlig aufgegeben. Das zeige schon die Aufteilung der Ministerien. Linken-Fraktionschef Bartsch sprach von einem "Vertrag des kleinsten gemeinsamen Nenners". Es gebe keine gerechte Besteuerung und Umverteilung und somit auch keinen ausreichenden Ansatz zur Armutsbekämpfung. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckhardt sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, beim Klimaschutz setzten Union und SPD auf "fahrlässiges Nichtstun".



Auch Wirtschaftsverbände äußerten sich unzufrieden mit den Koalitionsvereinbarungen. BDI-Präsident Kempf sagte, es bestehe eine klare Schieflage in Richtung Umverteilung statt in Zukunftssicherung. DIHK-Präsident Schweitzer kritisierte den Verzicht auf Steuerentlastungen.

