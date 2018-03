Der Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte hält den Koalitionsvertrag von Union und SPD für nicht ausreichend.

Man hätte sich einen großen Wurf in der Renten-, Gesundheits- und Steuerpolitik gewünscht, sagte Präsident Schauf im Deutschlandfunk. In dem Vertrag stünden viele allgemeine Aussagen, aber wenig Konkretes. Schauf kritisierte, es fehlten Aussagen über die Kosten der geplanten Projekte und deren Finanzierung.



Die künftige Regierung gehe davon aus, dass die Wirtschaft weiter so gut laufe. Deutschland falle im internationalen Vergleich in der Produktivität zurück. Darauf gebe es keine Antwort, betonte Schauf. Anstatt die Flexibilität der Unternehmen zu erhöhen, plane die Große Koalition Einschränkungen am Arbeitsmarkt.