Das ging schnell. Im Eiltempo haben CDU und FDP in Düsseldorf verhandelt – und einen Koalitionsvertrag auf die Beine gestellt. "Habemus Koalitionsvertrag" – twitterte Christian Lindner vor zwei Tagen stolz. Wie anders hörte sich das noch vor knapp fünf Wochen an, am Wahlabend, als er sagte, er sei nicht der Wunschkoalitionspartner von Herrn Laschet und Herr Laschet sei nicht seiner.

Vergessen. Heute, bei der Vorstellung des Vertrages, zeigten Armin Laschet und Christian Lindner Einigkeit. Ein gütiger Blick hier, eine Hand auf dem Arm des anderen dort – Wir können miteinander, so die Botschaft. Tatsächlich zeigt der Koalitionsvertrag, dass sich die beiden Parteien auch in strittigen Fragen einigen konnten: Beispiel Sonntagsöffnungen – die Freidemokraten plädierten für eine weitreichende Liberalisierung, die Christdemokraten für die Sonntagsruhe. Herausgekommen ist ein Kompromiss: An acht statt bisher vier Sonntagen darf der Einzelhandel künftig seine Pforten öffnen.

Einigung bei vielen Themen

Auch beim Thema Innere Sicherheit bewegten sich die Parteien sichtlich aufeinander zu. Während die CDU im Wahlkampf versprochen hatte, die Schleierfahndung in NRW einzuführen, war die FDP hier zurückhaltender. Geeinigt hat man sich auf die "strategische Fahndung". Es muss jetzt zumindest einen Anlass geben, um Personen verdachtsunabhängig kontrollieren zu können.

In vielen anderen Punkten waren Einigungen weniger schwer: Bis zum Abitur soll es in der Regel wieder 13 Jahre dauern, es wird eine Bundesratsinitiative für ein Einwanderungsgesetz angestrebt und die besonders strenge Umweltgesetzgebung in NRW kommt auf den Prüfstand – damit die Wirtschaft nicht darunter leidet.

Unterm Strich bleibt ein Eindruck: Die Parteien wollten Einigkeit demonstrieren und schnell an die Arbeit gehen. Denn: In 100 Tagen ist Bundestagswahl. Und schwarz-gelb in Nordrhein-Westfalen ist zurzeit die einzige Koalition von Christ- und Freidemokraten im Bund. Wenn die CDU und die FDP in Berlin zeigen wollen, dass es Alternativen zur Großen Koalition gibt, ist eine handlungsfähige schwarz-gelbe Regierung in NRW das beste Beispiel dafür.

Ein entspannter, ja fröhlicher Armin Laschet

Und tatsächlich zeigte sich bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages in Düsseldorf heute abseits der politischen Inhalte noch etwas: Während sich FDP-Chef Christian Lindner kämpferisch gab, auf die Vorgänger-Regierung schimpfte und zeitweise redete, als sei er noch im Wahlkampf, saß neben ihm ein entspannter, ja fröhlicher Armin Laschet. Offenbar muss der CDU-Bundesvize bei den aktuell guten Umfragewerten für seine Partei weit weniger auf Stimmenfang gehen, als die FDP.

Bleibt zu hoffen, dass die Koalitionäre in Düsseldorf jetzt nicht bis September immer wieder in Richtung Berlin schielen und darauf achten, was ihre Politik für Signale in den Bund sendet – sondern dass sie ihr Versprechen einlösen: Und in NRW für Aufschwung sorgen.