Die SPD geht nach den Worten ihres Parteichefs Schulz zuversichtlich in die morgen beginnenden Koalitionsverhandlungen mit der Union.

Er sagte nach einer Klausurtagung in Berlin, man werde in den nächsten zwei Wochen zügig verhandeln, aber ohne in Hektik zu verfallen. Sorgfalt gehe vor Schnelligkeit. Die Sozialdemokraten würden die Gespräche selbstbewusst und mit einer sehr großen Geschlossenheit angehen, so Schulz. Das Ergebnis müsse am Ende so starke sozialdemokratische Akzente setzen, dass die SPD-Führung mit gutem Gewissen vor die Parteimitglieder treten könne. Die SPD-Basis hat am Ende per Abstimmung das letzte Wort über den Koalitionsvertrag.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.