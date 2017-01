Koblenz Tausende protestieren gegen Rechtspopulismus

Demonstration am Rande einer Tagung von Rechtspopulisten in Koblenz (dpa picture alliance / Boris Roessler)

In Koblenz protestieren rund 3.000 Menschen gegen den erstarkenden Rechtspopulismus in Europa.

Zu der Kundgebung hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien, Kirchen und Verbänden aufgerufen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD forderte die Teilnehmer auf, sich für ein freiheitliches Europa einzusetzen. Man müsse widersprechen, wenn an Stammtischen rechtspopulistisch argumentiert werde, meinte Dreyer. SPD-Chef Gabriel wurde am Rande der Kundgebung von mehreren linksgerichteten Demonstranten bedrängt.



In Koblenz findet heute ein Kongress rechtsgerichteter europäischer Parteien statt. Veranstalter ist die ENF-Fraktion im Europäischen Parlament. Unter den rund 1.000 Teilnehmern sind die AfD-Vorsitzende Petry, der niederländische PVV-Chef Wilders, die Vorsitzende des französischen Front National Le Pen und der Italiener Salvini von der Lega Nord. Erklärtes Ziel der Gruppierung ist das Ende der Europäischen Union.