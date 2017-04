Wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ist ein 16-jähriger Syrer zu zwei Jahren Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilt worden.

Das Landgericht Köln sah es als erwiesen an, dass sich der Jugendliche in einem Internetchat zum Bau einer Bombe bereit erklärt hatte. Im Anschluss soll er Einkaufs- und Bauanleitungen erhalten haben. Gegen das Urteil ist Revision möglich. - Der junge Syrer war im vergangenen September in einer Notaufnahmeeinrichtung in Köln von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden.



Nordrhein-Westfalen-Korrespondent Moritz Küpper erläuterte im Deutschlandfunk, dass sich der Jugendliche offenbar in kurzer Zeit radikalisiert hatte. Die entscheidenden Hinweise dazu kamen aus einer Moschee, die der 16-Jährige besuchte.