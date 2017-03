Rund acht Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs ist der Grundstein für einen Neubau an anderer Stelle gelegt worden.

Für 80,5 Millionen Euro soll das modernste kommunale Archiv Europas entstehen. In den Grundstein auf der Baustelle wurde eine Messingplombe eingemauert, die unter anderem mit Bauschutt des alten Gebäudes gefüllt ist. - Das Kölner Stadtarchiv war am 3. März 2009 nahe einer Baugrube für eine U-Bahn eingestürzt. Zwei Menschen kamen ums Leben. Die Ursache für den Einsturz ist bis heute nicht vollständig geklärt. Die Trümmer begruben 30 Regalkilometer an Dokumenten. Feuerwehr, Hilfsorganisationen und hunderte freiwillige Helfer konnten 95 Prozent des Bestands bergen. Restauratoren arbeiten immer noch daran, die Archivalien wiederherzustellen.