In Köln beginnt zur Stunde der Bundesparteitag der AfD.

Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot wollten sich insgesamt 600 Parteimitglieder in einem Hotel in der Innenstadt versammeln. Aufgrund der angekündigten Protestaktionen sind viele Teilnehmer schon drei Stunden vor dem offiziellen Beginn des zweitägigen Treffens angekommen. Zentrale Themen sollen die Aufstellung der Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl und die künftige Ausrichtung der Partei sein.



In der Kölner Innenstadt herrscht Ausnahmezustand. Mehr als 4.000 Polizisten sind im Einsatz. Im Laufe des Tages werden bis zu 50.000 Demonstranten erwartet, darunter gewaltbereite Linksextreme. Einige kündigten an, AfD-Mitglieder am Betreten des Tagungshotels hindern zu wollen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Beamter verletzt, als ein Vermummter mit einer Holzlatte auf ein AfD-Mitglied einschlagen wollte.