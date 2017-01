Köln Arbeitsgruppe der Polizei soll Silvester-Einsatz aufarbeiten

Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Kölns Polizeipräsident Mathies hat zur Aufarbeitung des Polizeieinsatzes in der Silvesternacht eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Dabei gehe es etwa um die Frage, warum auch in diesem Jahr so viele junge Nordafrikaner nahezu gleichzeitig nach Köln gekommen seien, sagte Mathies. Die Arbeitsgruppe solle prüfen, ob es Hinweise auf Verbindungen zwischen den einzelnen Gruppen gebe und ob sie verabredet gewesen seien. Die Erkenntnisse sollen nach Mathies Worten auch in die Einsatzplanung für künftige Großveranstaltungen einfließen.