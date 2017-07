In Köln haben Hunderttausende bei sommerlichen Temperaturen die Parade zum Christopher-Street-Day verfolgt.

Man gehe von rund 950.000 Zuschauern aus, sagte ein Sprecher. Der Kölner CSD ist die größte Demonstration von Schwulen, Lesben, Bi-, Inter- und Transsexuellen in Europa. Fußgruppen und rund 85 Mottowagen zogen durch die Stadt. Das Motto lautete in diesem Jahr "Nie Wieder". Damit sollte an die Verfolgung von Schwulen und Lesben während der NS-Zeit erinnert werden.



Bereits gestern sind hunderttausende Menschen zur Gay-Pride-Parade in London gekommen. Dort wurde der 50. Jahrestag der Entkriminalisierung von Homosexualität in England und Wales gefeiert.