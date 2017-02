Köln Lkw-Verbot während Karnevalsumzügen

Rosenmontagszug am 8.2.2016 in Köln trotz Unwetter-Warnung: Die blauen Funken. (dpa / Jan Knof)

Als Konsequenz aus dem Terroranschlag auf den Berliner Breitscheid-Platz verhängt Köln für die Zeit der großen Karnevalsumzüge ein Lkw-Verbot für die Innenstadt.

Laster über 7,5 Tonnen dürften an Karnevals-Sonntag und an Rosenmontag nicht in der City fahren, teilte die Stadtverwaltung mit. Das habe eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Stadt und der Polizei beschlossen, um die Sicherheit aller Beteiligten zu erhöhen. Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember wurde mit einem großen Lkw verübt. In der südfranzösischen Stadt Nizza war im Juli vergangenen Jahres ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast und hatte dabei mehr als 80 Menschen getötet.