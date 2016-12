Köln Nach NPD-Kundgebung auch AfD-Versammlung zu Silvester untersagt

Jürgen Mathies, der Polizeipräsident von Köln (picture alliance / dpa / Innenministerium NRW)

Nach einer für Silvester angemeldeten Kundgebung der NPD hat der Kölner Polizeipräsident Mathies auch eine Versammlung der AfD verboten.

Begründet wurden die Verbote in beiden Fällen mit Sorgen um die Sicherheit. In Köln hatten in der zurückliegenden Silvesternacht rund um den Hauptbahnhof Männergruppen Frauen sexuell bedrängt und bestohlen. Zeugen beschrieben die Täter als arabisch und nordafrikanisch aussehend. Die Polizei will in diesem Jahr das Zehnfache an Beamten aufbieten, um eine Wiederholung solcher Übergriffe zu verhindern.