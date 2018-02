Kölns Oberbürgermeisterin Reker hat die Entwicklung des Karnevals in ihrer Stadt kritisiert.

Der Karneval sei zu etwas geworden, das eher einem allgemeinen Besäufnis entspreche, als dem, was die Karnevalskultur ausmache, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die parteilose Politikerin bezog sich dabei auch auf die Exzesse, die es am 11. November vergangenen Jahres gegeben hatte, dem traditionellen Karnevalsauftakt. Das habe nichts mehr mit Karneval zu tun gehabt, meinte Reker.



Die Auswüchse des vergangenen Jahres hatten in Köln für heftige Diskussionen gesorgt. Künftig soll es unter anderem viel mehr Toiletten, mehr Absperrungen und Maßnahmen gegen Müll geben. Am Donnerstag beginnt im Rheinland der Straßenkarneval.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.